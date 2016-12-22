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В Интерполе прокомментировали задержание Яценюка в аэропорту Женевы
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В Интерполе прокомментировали задержание Яценюка в аэропорту Женевы
Украинский кризис, 16:49
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В Интерполе прокомментировали задержание Яценюка в аэропорту Женевы

Задержание и проверка бывшего премьера Украины Арсения Яценюка в аэропорту Женевы не связаны с поручениями Интерпола, заявил в эфире телеканала «112 Украина» руководитель рабочего аппарата украинского бюро Интерпола Василий Неволя.

«Была стандартная процедура паспортного контроля, которая продолжалась короткое время. После ее завершения Арсений Яценюк был пропущен, ему была предоставлена возможность пересекать границу Швейцарии», — рассказал он. По его словам, проверка не проводилась по инициативе Интерпола. Эти события «никаким образом не связаны с наличием какой-то информации в базах данных Интерпола о Яценюке», подчеркнул Неволя.

О том, что препятствий для перемещений по миру экс-премьера Украины по линии Интерпола нет, ранее также заявили в пресс-службе МВД страны.

Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы при прохождении паспортного контроля для проверки 23 декабря. Спустя короткое время его отпустили. Соратница политика по партии «Народный фронт» Ольга Лаппо, которую «112 Украина» называет пресс-секретарем экс-премьера, заявила, что Яценюка задержали по запросу Москвы. «Остановили на паспортном контроле по запросу России — по всем уже известным абсурдным обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне», — пояснила она.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в 2015 году заявил, что Яценюк в 1994–1995 годах принимал участие в первой чеченской войне на стороне президента самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева. В марте 2017 года суд города Ессентуки заочно арестовал Яценюка и объявил его в международный розыск.

Через месяц в Киеве получили копию письма с обращением российской стороны в Интерпол с просьбой задержать бывшего премьера Украины и экстрадировать его в Россию. В мае министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Twitter опубликовал отказ Интерпола объявлять Арсения Яценюка в розыск.

Теги: Арсений Яценюк , Интерпол , Женева
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