Гордон назвала программу Собчак «политическим плагиатом»

Предвыборная программа кандидата в президенты, телеведущей Ксении Собчак, является «политическим плагиатом», заявила телеведущая Екатерина Гордон в своем Facebook.

По ее словам, «заглавное» обещание Собчак преобразовать Россию в парламентскую республику было озвучено Гордон 21 ноября. Гордон утверждает, что кандидат в президенты «списывает», как «троечник из чужих тетрадок». «То, что делает Ксения Собчак, похоже на откровенный политический плагиат и размывание любого политического оппозиционного движения», — заявила Гордон.

Она добавила, что еще недавно Собчак сама признавалась в отсутствии программы. ​ Гордон поставила в вину «игры в защиту Навального», которые назвала «отдельной подлостью». «Любому думающему человеку очевидно, что она его как политика уничтожает», — утверждает Гордон.

Она заключила, что Собчак хочет «просто отработать деньги и роль».

Собчак 23 декабря опубликовала свою политическую программу, названную «123 трудных шага». По ее словам, в этом документе она учла опыт ошибок оппозиционного движения 2011–2012 годов. В тот же день она была выдвинута в качестве кандидата в президенты от партии «Гражданская инициатива».

Ксения Собчак заявила о своем намерении выдвинуться в качестве кандидата в президенты 18 октября. Она объяснила свое выдвижение в качестве кандидата «против всех», однако согласилась снять свою кандидатуру в случае допуска оппозиционера Алексея Навального к выборам. Сам политик не нашел никаких препятствий для выдвижения Собчак в российском законодательстве.

Гордон заявила о планах выдвинуться в качестве кандидата в президенты 30 октября.