Собчак представила предвыборную программу

Телеведущая Ксения Собчак, планирующая выдвигать свою кандидатуру на пост президента России, представила предвыборную программу. Она опубликована на сайте Собчак.

Положения программы разработаны независимыми экспертами и партией «Гражданская инициатива». Они прошли первое обсуждение, однако работа еще не завершена. Уточняется, что она разработана с учетом «всех предыдущих ошибок и разногласий, в частности опыта объединенной оппозиции 2011–2012 годов».

В программе 123 пункта. Она разделена на главы «Внутренняя политика», «Развитие экономики», «Социальная политика», «Внешняя политика».

23 декабря Собчак стала членом партии «Гражданская инициатива». Об этом было объявлено на партийном съезде. Там же прошла презентация программы.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. По данным ЦИК на 21 декабря, о желании участвовать в них заявили 34 человека.