На Украине открыли дело на отказавшуюся арестовывать Саакашвили судью

Украинский Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении судьи Ларисы Цокол, отказавшей ранее арестовывать экс-президента Грузии и лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом сообщает «Украинская правда».

Решение было принято в результате рассмотрения жалобы от 14 марта, не связанной с делом Саакашвили. «Гражданин Пикалов <...> утверждает, что поведение Цокол было неправомерным, когда она рассматривала дело по его жалобе на бездействие Печерского управления полиции Киева», — сказано в сообщении.

​Ранее Саакашвили сообщал, что судью хотят снять из-за его дела с должности. «Ларису Цокол за то, что она сказала правду, — ее преследуют, ее хотят снять по надуманным, высосанным из пальца обвинениям», — пояснял политик.

В свою очередь пресс-служба совета опровергала связь между рассмотрением жалоб против судьи и ее решением отпустить Саакашвили на время расследования уголовного дела. «Просим СМИ воздержаться от попыток находить в деятельности дисциплинарных палат политический подтекст», — говорилось в сообщении в Facebook.

Саакашвили был задержан в Киеве 8 декабря. До этого он несколько дней прятался от полицейских в палаточном городке своих сторонников у Верховной рады. Следственные действия проводились в рамках обвинения в получении политиком денег на подготовку госпереворота от окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, утверждали в Генпрокуратуре. Сам Саакашвили называл это «наглой ложью».

11 декабря Печерский суд в Киеве отказался отправить бывшего президента Грузии под арест.