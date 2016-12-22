ЦБ прокомментировал участие Набиуллиной в ролике про 200 руб.

В Банке России прокомментировали РБК участие главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в ролике о новых банкнотах номиналом в 200 и 2 тыс. руб.



По словам представителя Центробанка, идея о том, чтобы Набиуллина появилась в ролике, пришла во время обсуждения проекта. «Эльвира Набиуллина согласилась сниматься, понимая важность коммуникации с интернет-аудиторией», — отметили в банке.

В пресс-службе добавили, что основной задачей ролика было донести до широкой аудитории информацию о появлении на рынке новых банкнот.

Видео: Банк России / YouTube

В четверг, 21 декабря, Банк России опубликовал ролик под названием «Новые купюры 2 тыс. и 200 руб. странно действуют на людей». Набиуллина вместе с другими участниками видео поет песню группы «Мумий Тролль» «Владивосток-2000». Съемками ролика занималась креативная студия Red Keds.

В пресс-службе группы «Мумий Тролль» РБК рассказали, что ЦБ купил права на песню за 2 тыс. руб. и расплатился одной купюрой.