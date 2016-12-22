Заблокированным на шахте в Кузбассе горнякам передали еду и одеяла

Трое горняков, заблокированных при обвале на новокузнецкой шахте «Есаульская», по-прежнему находятся под землей. Спасателям удалось добраться до них. Об этом сообщает «Интерфакс».
Спасатели пробурили в пласте угля несколько скважин и передали горнякам запас еды, воды, теплые одеяла и светильники.
Аэрогазовая обстановка в шахте нормальная, уровень метана не превышен. Жизни и здоровью оказавшихся за завалом рабочих угрозы нет.
Обвал на «Есаульской» произошел 20 декабря. Под землей в тот момент находились 102 человека, 99 смогли выйти самостоятельно. В Ростехнадзоре РБК сообщили, что погибших и пострадавших в результате ЧП нет.
15 декабря губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил с предложением отменить выдачу лицензий на добычу угля в кузбасских шахтах. По его словам, нынешние объемы добычи являются предельными с учетом сложившейся экологической ситуации.