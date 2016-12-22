Тулеев попросил остановить выдачу лицензий на добычу угля в Кузбассе

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил за отмену выдачи лицензий на добычу угля в Кузбассе. Об этом глава региона заявил на встрече с полпредом в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, передает ТАСС.

«Я прошу прекратить выдачу всех лицензий, пока ученые не закончат изучать регион. У нас буквально идет драка с Минприроды по поводу лицензий на новые угольные месторождения», — пояснил Тулеев.

Губернатор добавил, что в настоящее время в регионе добывается 200 млн тонн угля (в год. — РБК) — 70% от объема добычи по всей России, что является «пределом» в связи со сложившейся экологической ситуацией. За 2017 год в регионе произошло более 120 сейсмособытий и около 3 тыс. взрывов для добычи угля, поэтому необходимо, по словам Тулеева, изучать проблемы, связанные с землетрясениями.

В Кузбассе находится крупнейшая угольная шахта в России «Распадская», принадлежащая компании Evraz Александра Абрамова, Александра Фролова и Романа Абрамовича. Добычу угля в регионе ведут также «Мечел» («Южный Кузбасс»), «Кузбассразрезуголь», СУЭК Андрея Мельниченко и Кузбасская топливная компания (контролирует Игорь Прокудин).