Трех горняков заблокировало в кузбасской шахте после обвала

На шахте «Есаульская» (Кемеровская область) произошло обрушение породы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, проводится эвакуация шахтеров. Трое рабочих заблокированы под землей. По предварительной информации, система вентиляции работает в штатном режиме. Данных о пострадавших нет.

Работник шахты по имени Сергей сообщил РБК, что под завалами оказались машинист выемочной машины и 2 проходчика. «Воздух им подают через противопожарный став. Слили воду с него и подали воздух. Люди испуганы, но не травмированы. С ними пообщались», — рассказал он.

Инженер новокузнецкого военизированного горноспасательный отряд МЧС России также сообщил, что с рабочие, заблокированные под землей, живы и с ними есть связь.

Администрация Кемеровской области сообщила, что в момент обрушения под землей находились 102 человек. 99 из них имели возможность выйти на поверхность самостоятельно. «Аэрогазовая обстановка на шахте в норме, превышения предельно допустимой концентрации метана нет», — говорится в сообщении.

В компании «Южкузбассуголь» (входит в группу Evraz), которой принадлежит шахта «Есаульская», отказались сообщить РБК об эвакуации после обрушения породы.

В Ростехнадзоре РБК сообщили, что при обрушении породы в шахте «Есаульская» никто не погиб и не пострадал.

15 декабря губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил за отмену выдачи лицензий на добычу угля в шахтах Кузбасса. По его словам, добычные мощности региона перегружены.