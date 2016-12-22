В Совфеде пригрозили «ответить» Франции в случае отзыва лицензии у RT

В Совете Федерации пообещали «ввести ответные меры» в отношении французских СМИ в случае, если Париж отзовет лицензию у RT France. Об этом первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров рассказал «РИА Новости».

«Если лицензия будет отозвана, однозначно французские СМИ в России получат «ответку» — такие же меры, что были введены в отношении американских СМИ», — сказал сенатор.

Накануне французское издание Le Monde опубликовало открытое письмо активистов, которые попросили главу Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) Оливье Шрамека отозвать лицензию у телеканала. «Поскольку это СМИ передает кремлевскую пропаганду, эта компания была вынуждена регистрироваться в США в качестве иноагента», — сказано в обращении.

Телеканал RT France начал вещание 18 декабря.

RT зарегистрировался в качестве иноагента в США в середине сентября. Согласно американскому законодательству, этот статус обязательно должны получить компании, работающие на территории Соединенных Штатов в интересах других государств.

В ответ на это российские законодатели предложили разработать зеркальные меры, и уже 25 ноября президент Владимир Путин подписал закон, который сделал возможным признание СМИ иностранным агентом.