Продюсера «Терминатора — 2» обвинили в растлении малолетних

Американского продюсера Гэри Годдарда обвинили в растлении и в покушении на растление малолетних. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Восемь человек, начинавших актерскую карьеру в детстве в театральной труппе в Санта-Барбаре, в том числе актер из сериала «Скорая помощь» Энтони Эдвардс, рассказали о сексуальных домогательствах со стороны Годдарда. Инциденты произошли в 1970-ых, когда Годдард «курировал талантливых детей, помогая им пробраться в Голливуд».

Сам продюсер отказался от комментариев Los Angeles Times, его представитель все обвинения опроверг.

Годдард известен по работе над бродвейскими шоу, в кино и на телевидении, в том числе в качестве продюсера картины «Терминатор — 2». Кроме того, его компания Goddard Group разрабатывает аттракционы для тематических парков.

Тема сексуальных домогательств знаменитостей обрела остроту после дела продюсера Харви Вайнштейна. В октябре The New York Times опубликовала расследование, согласно которому за последние 30 лет продюсер домогался ​нескольких десятков актрис и работниц киноиндустрии. Вскоре после этого похожие обвинения стали звучать и в адрес известных актеров, режиссеров и политиков.

17 декабря в Голливуде создали комиссию по борьбе с сексуальными домогательствами. Ее возглавила Анита Хилл — юрист и правозащитница с 26-летним стажем в делах о домогательствах. Сообщалось, что первое заседание пройдет в начале 2018 года.