Роспотребнадзор посоветовал фотографировать покупки из-за сбоя касс

Для того чтобы обеспечить возможность возврата товара, приобретенного без чека из-за сбоя работы касс, покупатели имеют право зафиксировать процесс покупки на фото и видео и оформить дополнительные документы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, выпущенном в связи с массовым сбоем работы кассового оборудования.

«При приобретении дорогостоящих товаров и техники, одежды и т.д. в случае сбоев работы технического оборудования, в том числе кассовой техники, потребителю рекомендуется запастись сведениями о свидетелях этой сделки, потребитель вправе произвести фото- или видеосъемку процесса покупки, чтобы воспользоваться этими данными при возврате товара. Возможно оформление дополнительных документов на бланках продавца (товарный чек, гарантийный талон, сервисные книжки) с указанием даты совершения покупки и по возможности ее цены», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Сбой касс произошел 20 декабря, в частности, в магазинах сетей «Магнолия», «Магнит», X5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), на АЗС «Газпром нефти» и «Росенефти». Как пояснили в компании-производителе кассовых аппаратов «Штрих-М», причиной произошедшего стало то, что владельцы аппаратов отключили обновление программного обеспечения. Федеральная налоговая служба в связи с произошедшим потребовала от продавцов после восстановления работы сформировать кассовые чеки коррекции с суммой выручки, которая не была зафиксирована.