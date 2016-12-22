Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,99 58,45 EUR Нал. 69,84 69,22 USD Бирж. 58,69 -0,08 EUR Бирж. 69,50 -0,06 USD ЦБ. 58,72 +0,11 EUR ЦБ. 69,50 +0,33 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 17324,06 -348,64 MOEX 2106,91 -0,53% RTS 1131,10 -0,31% Brent 63,82 -0,09% DJIA 24754,75 -0,15% Nasdaq 6963,85 -0,44% FTSE 7529,91 -0,19%
Из-за сбоя кассового оборудования пострадали АЗС по всей стране
Лента новостей
Цена барреля нефти Brent превысила $64 14:26, Экономика Госдума на год отложила обязательную маркировку лекарств 14:17, Бизнес Умер фигурант дела священников-педофилов Бернард Лоу 14:15, Общество Фигуристка Медведева получит путевку на чемпионат Европы без отбора 14:13, Спорт Глава МВД рассказал о побочном эффекте от декриминализации побоев в семье 14:13, Общество Квест-драйв: как доехать до Шереметьево за 30 минут 14:13, РБК и Porsche Из-за сбоя кассового оборудования пострадали АЗС по всей стране 14:06, Бизнес Reuters сообщил о риске «Татнефти» попасть под санкции из-за АЗС в Крыму 14:02, Бизнес Не то окно: ошибки знаменитостей в интернете 14:02, Фотогалерея  Киевский суд снял арест с квартир Авакова-младшего 13:58, Политика Умные инвестиции: где доходность выше депозитов 13:48, РБК и УК ТФГ «Почта России» выпустила марку в честь 100-летия органов госбезопасности 13:41, Общество Власти Подмосковья опровергли рассылку с требованием явки «70 на 70» 13:38, Политика Песков подтвердил личную встречу Путина с Явлинским 13:37, Политика Борис Титов рассказал об «удушении» «Системы» и взятке Улюкаева 13:36, Общество Строители завершили сборку пролетов автомобильной части Крымского моста 13:27, Общество Минобрнауки ответило на данные о чрезмерной популярности профессии юриста 13:26, Экономика МПК назвал сроки решения по российским параолимпийцам на Играх-2018 13:25, Общество Производитель кассовых аппаратов извинился за сбой работы магазинов и АЗС 13:23, Бизнес Песков рассказал про связь спецслужб с историей России 13:14, Политика Зампред ЦБ объяснил волатильность цен на продукты для борща и оливье 12:54, Экономика У ФСБ в «день чекиста» задержали Марию Алехину 12:34, Политика «Яндекс» назвал самые любимые в России фильмы 2017 года 12:22, Общество Федор Смолов заявил о готовности перейти в европейский клуб 12:22, Спорт Песков рассказал о плане на случай продления антироссийских санкций 12:19, Общество Челлендж: хватит ли знаний победить торгового робота 12:15, РБК и Thomson Reuters Роспотребнадзор арестовал 80 тыс. литров «омывайки» с метанолом 12:10, Общество Белоруссия с 2018 года прекратит импорт электроэнергии из России 12:09, Экономика
Из-за сбоя кассового оборудования пострадали АЗС по всей стране
Бизнес, 14:06
0
Из-за сбоя кассового оборудования пострадали АЗС по всей стране
АЗС практически всех крупных нефтяных компаний и независимых продавцов топлива по всей России столкнулись с проблемами из-за сбоя в работе кассовых аппаратов. Больше всего пострадали независимые заправщики
Очередь автомобилей к одному из автозаправочных комплексов. 2015 год (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Глава Российского топливного союза (РТС, объединяет владельцев независимых АЗС по всей России) Евгений Аркуша сообщил РБК, что от сбоя контрольно-кассового оборудования фирмы «Штрих-М» пострадали АЗС входящих в союз компаний по всей стране. «Мы пока не знаем, сколько станций пострадало, но очень много. Есть станции, которые остановлены полностью, есть те, на которых не работает только часть касс. Это заправки по всей стране», — сказал он. По его словам, сейчас важно привести в порядок программное обеспечение и процесс продажи топлива.

ФНС разрешила пострадавшим работать без использования кассовых аппаратов, но на независимых АЗС это невозможно, утверждает Аркуша. «У нас замкнутая система, не позволяющая отпускать топливо, не пробивая чек через кассу: так устроена система управления заправкой», — отметил он. Пострадавшие АЗС пытаются заменить или «перепрошить» программное обеспечение касс, чтобы заправки заработали снова. Но, по его словам, поменять производителя кассового оборудования, чтобы в дальнейшем исключить такие сбои, очень трудно: в России его производят всего две фирмы.

Как сообщал «Интерфакс», АЗС «Газпром нефти» в ночь на среду столкнулись с технологическим сбоем, компания обещала решить проблему в ближайшее время. Как объяснил РБК представитель компании, произошло отключение фискальных регистраторов кассовых аппаратов, которые необходимы для отчета перед налоговой службой. По его словам, работа АЗС «Газпром нефти» частично восстановлена, но на некоторых станциях работы продолжаются. Однако он не смог оценить масштаб ущерба и количество пострадавших АЗС. Источник в «Газпром нефти» сообщил, что сбой затронул меньше сотни АЗС.

Проблемы со сбоем кассового оборудования коснулись и ЛУКОЙЛа, сказал РБК источник в компании. Но это произошло не по всей стране, а только в некоторых регионах: счет идет на десятки, а не сотни АЗС. Официальный представитель компании пообещал предоставить комментарий позже.

Представитель «Роснефти» сообщил РБК, что в результате технического сбоя контрольно-кассовой техники производства «Штрих-М» произошло нарушение работы касс на части АЗС компании в дочерних обществах «Башнефть-Розница», «Туланефтепродукт» и «РН-Востокнефтепродукт». В результате были приостановлены продажи нефтепродуктов и сопутствующих товаров. «После проведенных мероприятий по возобновлению работы сети АЗС значительная часть из пострадавших заправок восстановила продажи топлива. Завершить восстановление работы остальных АЗС планируется до конца дня», — добавил он.

Представитель «Сургутнефтегаза» адресовал вопрос РБК в сбытовые сети компании. Пресс-служба одной из них «Киришиавтосервис» пока не ответила на запрос РБК.

В результате сбоя контрольно-кассового оборудования пострадали также магазины, в том числе работающие при автозаправках, сообщили РБК представители нефтяных компаний. На сбои пожаловались, в частности, магазины сетей «Магнит» и «Магнолия».
 

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: бензин , дизель
Главное
Крупные сети продуктовых магазинов и АЗС приостановили работу из-за сбоя Бизнес
Материалы по теме
Оптовые цены на бензин снизились после запроса антимонопольной службы Бизнес
Производитель кассовых аппаратов извинился за сбой работы магазинов и АЗС Бизнес
Крупные сети продуктовых магазинов и АЗС приостановили работу из-за сбоя Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.