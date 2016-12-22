Госдума одобрила законопроект о запрете притравочных станций

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о запрете контактных притравочных станций. Об этом говорится в сообщении ГД в Twitter.

Cогласно одобренному законопроекту, владельцы притравочных станций обязаны будут устанавливать ограждения из сетки или стекла, которые защитят от травм диких животных. «Владельцы притравочных станций должны понимать, что жестокое обращение с животными недопустимо в нашей стране. И никакими благими целями оправдывать его нельзя», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект о запрете контактной притравки собак и птиц на животных был внесен в Госдуму 6 декабря. Цель документа — исключить жестокое обращение с животными. Инициатива принадлежит группе депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

​В законопроекте предлагается определить требования к питомникам и вольерам для диких животных, где они содержатся для тренировок собак и птиц. Кроме того, будет определен порядок их содержания и разведения. Физический контакт между животными и методы, которые калечат и травмируют их, предлагается запретить.

В июле стало известно о планах Госдумы ужесточить наказание за преступления по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). 6 декабря законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты парламента. 13 декабря закон был принят нижней палат ой парламента, а 15 декабря — одобрен Советом Федерации. Отныне жестокое обращение с животными, повлекшее их смерть, будет караться вплоть до лишения свободы сроком до трех лет. Ужесточается также наказание за подобные преступления, совершенные группой лиц, а также за трансляцию жестокого обращения в СМИ и в интернете.

Одним из самых резонансных дел о живодерстве стал случай с публикацией в соцсетях фотографий издевательств и убийств животных в 2016 году. Их делали студентки вузов Хабаровска. В отношении девушек было заведено уголовное дело.​