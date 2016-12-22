В Думу внесли законопроект о запрете контактной притравки собак и птиц

В Госдуму внесен законопроект, который запрещает контактную притравку охотничьих собак и птиц на животных и регулирует работу контактных притравочных станций. Документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы. Законопроект направлен на то, чтобы исключить жестокое обращение с животными при тренировке охотничьих собак. Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.

В пояснительной записке к проекту закона предлагается определить требования к питомникам и вольерам, в которых содержатся дикие животные, используемые для тренировок. Также нужно определить порядок их содержания и разведения. Требования будет устанавливать федеральный орган исполнительной власти.

Предлагается запретить физический контакт между животными и все методы, которые предусматривают жестокое обращение с ними (калечение, травмирование животных перед тренировками).

Запрещается тренировать собак, которые не являются представителями охотничьих пород. Таким образом планируется пресечь жестокость в отношении диких животных при подготовке собак к выставкам и другим мероприятиям.

Документ определяет круг организаций, которые могут предоставлять услуги по тренировке собак. В пояснительной записке уточняется, что это могут быть только юрлица или индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения и имеющие закрепленные охотничьи угодья. По замыслу авторов законопроекта, это должно помочь ликвидировать испытательно-тренировочные станции, которые работают незаконно.

Один из авторов законопроекта, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что сейчас работа притравочных станций, где «натаскивают» охотничьих собак и ловчих птиц на диких животных, в России не регламентируется, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы «Единой России». По словам Бурматова, отсутствие регулирования часто приводит к издевательству над животными. «Хищников калечат, вырывают им когти и зубы, чтобы они не могли причинить вреда собакам, морят голодом и затем на обессиливших животных спускают охотничьих собак, которые причиняют хищникам серьезные травмы, калечат их, наносят увечья, в результате которых животные часто погибают», — рассказал депутат. Он добавил, что хищники часто содержатся «без еды, воды, в тесных клетках, без движения, им не оказывается ветеринарная помощь».

Притравочные станции часто создаются в частном секторе — среди жилых домов, в гаражных кооперативах, отметил Бурматов.

О планах Госдумы ужесточить наказание за преступления по ст. 245 УК (жестокое обращение с животными) сообщалось еще в июле.

Дума приняла 22 ноября в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности (до пяти лет лишения свободы) за жестокое обращение с животными. ​Законопроект поддержали все думские фракции, за него проголосовали 415 депутатов. Второе чтение документа назначено на 8 декабря, третье — на 13 декабря, а 15 декабря проект закона поступит на рассмотрение в Совет Федерации.