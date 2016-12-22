«Газпром» утвердил инвестиционную программу на 2018 год

Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2018 год. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Общий объем освоения инвестиций составит 1,278 трлн руб. В том числе 798,428 млрд руб. предусмотрено на проекты капитального строительства, 40,983 млрд руб. — на приобретение в собственность «Газпрома» внеоборотных активов. Объем долгосрочных финансовых вложений — 439,419 млрд руб.

Основные показатели программы не изменились по сравнению с вариантом, который правление компании одобрило в ноябре. Финансовый план покрывает обязательства компании без дефицита.

Инвестиционная программа предусматривает реализацию в 2018 году всех стратегически важных проектов компании, включая обустройство Чаяндинского месторождения, строительство Амурского газоперерабатывающего завода, газотранспортные проекты «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Северный поток-2», развитие газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России, а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа на среднесрочную перспективу.