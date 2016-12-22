Правление «Газпрома» одобрило инвестпрограмму на 2018 год

Правление ПАО «Газпром» одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета на 2018 год. Общий объем программы составит 1,28 трлн руб. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2018 год общий объем освоения инвестиций составит 1 трлн 278,830 млрд руб. В том числе объем капитальных вложений составит 798,428 млрд руб., расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов — 40,983 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем долгосрочных финансовых вложений — 439,419 млрд руб. Размер внешних финансовых заимствований составит 416,971 млрд руб.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с планами компании, сообщил, что инвестиционная программа «Газпрома» на 2018 год составит более 1,2 трлн руб. Эту информацию также подтвердил источник РБК в компании.​

Инвестпрограмма «Газпрома» на 2018 год предусматривает обустройство Чаяндинского месторождения, строительство Амурского газоперерабатывающего завода, реализацию газотранспортных проектов «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Северный поток-2» и других.