Разработчик марганцевой руды подал в суд на красноярские власти

Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск к местным властям на 23,5 млрд руб. от компании «Чек-СУ.ВК», инициировавшей разработку крупнейшего в России месторождения марганца. Об этом говорится в материалах суда.

Компания собиралась построить возле Красноярска Енисейский ферросплавный завод (ЕФЗ). Реализация проекта была начата за счет собственных средств «Чек-СУ.ВК» (4,6 млрд руб.) и кредита, взятого во Внешэкономбанке. Однако проект не был завершен.

Осенью 2010 года в Красноярске прошли массовые протесты против возведения ЕФЗ, была создана общественная организация «Красноярск против». Против ЕФЗ было собрано более 181 тыс. подписей.

В октябре 2011 года администрация Емельяновского района отказала в разрешении на строительство завода и расторгла соглашение по реализации проекта.

В краевом правительстве заявили о невозможности строительства завода в связи с его «повышенной экологической опасностью, особым мнением населения края, существующим в регионе высоким уровнем фоновых выбросов и необходимости проведения государственной экологической экспертизы», говорится в материалах суда.

«Чек-СУ.ВК» не смогла выполнить обязательства перед Внешэкономбанком. Общая сумма задолженности составила 18,8 млрд руб. Банк обратился в арбитраж с требованием признать компанию банкротом.

Енисейский ферросплавный завод должен был находиться в Емельяновском районе, в 11 км от краевой столицы. Предполагалось, что он будет выпускать до 235 тыс. т продукции ежегодно (в том числе 120 тыс. т ферромарганца) и создаст почти 1,5 тыс. рабочих мест.