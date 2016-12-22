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В Киеве назвали способ возвращения Крыма
Украинский кризис, 21:23
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В Киеве назвали способ возвращения Крыма

Давление и санкции против России должны привести к возвращению Крыма в состав Украины. Об этом украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак рассказал в интервью изданию «Апостроф».

«Я думаю, в какой-то момент содержание оккупированного Крыма станет настолько токсичным для РФ, что фактически отказ от него будет спасением для самой России как для государства», — считает Грымчак.

По мнению замминистра, аналогичный механизм применим в ситуации с самопровозглашенными Донецкой народной республикой (ДНР) и Луганской народной республикой (ЛНР).

​Ранее генсек Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд заявил, что организация рассматривает вопрос о возможной отмене антироссийских санкций, которые были наложены за «агрессию Москвы в отношении Украины». Такое решение в СЕ, по его данным, допускают из-за опасений того, что Россия в связи с ограничениями может выйти из этой организации. А это, как полагают в Совете Европы, может стать ударом по защите прав человека в мире. При этом Ягланд пояснял, что организация не будет изменять «принципиальную позицию» по поводу Крыма.

«Никто не хочет давать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Дело не в подрыве этой принципиальной позиции», — уточнил Ягланд, добавив, что представители Совета Европы должны «в перспективе иметь в виду мандат» организации, который предполагает «защиту прав человека в России, в Крыму и где бы то ни было на континенте».

Ранее Кремль неоднократно заявлял, что статус полуострова обсуждению не подлежит. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что считать Крым украинским «неправильно по сути и с точки зрения международного права».
 

Теги: Совет Европы , «Крым» , Юрий Грымчак
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