Жириновский в шестой раз поборется за пост президента России

Владимир Жириновский (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

В ЛДПР приняли окончательное решение о выдвижении председателя партии, руководителя фракции в Госдуме Владимира Жириновского кандидатом в президенты России, сообщает корреспондент РБК. Решение было принято по итогам голосования делегатов XXXI съезда партии в Москве.

«За кандидатуру Жириновского — 100, против — 0. Кандидатура Жириновского набрала необходимое количество голосов для выдвижения на пост президента России», — сообщил на съезде председатель счетной комиссии съезда Игорь Торощин.

«Я готов в шестой раз пойти на выборы президента. Вы понимаете, что в Европе никто не в состоянии баллотироваться шесть раз? Это ведь не дискотека, это не встреча Нового года. Нужно трясти своим интеллектом, доказать, что твои мозги лучше миллионов наших граждан», — сказал в ходе выступления на съезде Жириновский.

Видео: РБК ТВ

​Традиционно голосование по кандидатуре председателя в партии проходит в свободном режиме: делегаты поднимают руки или опускают бюллетени в урну. Но в этот раз партия для проведения голосования арендовала у Центризбиркома КОИБы, используемые для голосования на выборах президента на избирательных участках. В пресс-службе ЛДПР отметили, что таким образом хотели показать пример полной прозрачности голосования.

Решение о выдвижении лидера ЛДПР было принято еще 21 ноября на совместном заседании ее высшего совета и президиума фракции партии в Госдуме. 8 декабря сам Жириновский заявлял, что из реальных кандидатов на предстоящих президентских выборах будут только нынешний президент Владимир Путин и он.

Жириновский пять раз баллотировался в президенты России — чаще него в президентских кампаниях участия не принимал никто, в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Максимальный результат лидер ЛДПР показал на выборах 2008 года, когда за него проголосовали 9,35% россиян. Тогда он занял третье место, уступив Дмитрию Медведеву (70,28%) и Зюганову (17,72%).

​Кампания по выборам президента официально стартовала в России 18 декабря, после принятия Совфедом соответствующего постановления. Все кандидаты от партий и самовыдвиженцы могут начать подавать документы в ЦИК. Дата выборов назначена на 18 марта 2018 года.

Публично о решении стать кандидатом на предстоящих выборах и побороться за пост президента России объявили действующий глава государства Владимир Путин, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, телеведущая Ксения Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский и другие.