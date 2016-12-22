Актеры пришли к омбудсмену обсудить дело «Седьмой студии»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с актерами Евгением Мироновым, Чулпан Хаматовой и Викторией Исаковой, с которыми обсудила дело «Седьмой студии». Об этом омбудсмен написала в своем Instagram.

Подробности встречи неизвестны.

https://www.instagram.com/p/Bc43Z5zl1wC/?taken-by=moskalkova.official

Дело «Седьмой студии» расследуется с 2015 года, однако о деталях стало известно после обысков, которые 23 мая прошли в «Гоголь-центре», Минкультуры, а также еще более чем по десяти адресам. В настоящее время под домашним арестом находятся режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум (ранее возглавляла департамент господдержки искусства Минкультуры), бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Также по делу проходят бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и экс-гендиректор организации Юрий Итин. Помимо них в деле «Седьмой студии» фигурирует продюсер компании Екатерина Воронова, она арестована заочно и в настоящее время находится в международном розыске.

По версии следствия, руководители «Седьмой студии» выводили деньги, которые получили из бюджета на проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа» на счета фирм-однодневок, и обналичивали. Серебренников распределял их между участниками схемы, а Апфельбаум согласовывала недостоверную отчетность «Седьмой студии» и «способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн руб.».​

С 23 августа Кирилл Серебренников находится под домашним арестом, Софья Апфельбаум — с 27 ноября. Оба фигуранта свою вину не признают. Масляева пошла на сделку со следствием.