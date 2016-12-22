Президент Сербии поздравил Путина с решением участвовать в выборах

Президент Сербии ​Александр Вучич поздравил российского коллегу Владимира Путина с решением принять участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2018 года. Об этом Вучич заявил на встрече с Путиным в Кремле, сообщает ТАСС.

«Я знаю, что русский народ выберет свое будущее, но я хочу пожелать вам удачи, успехов», — сказал Вучич. Он добавил, что в Сербии благодарны «за помощь и поддержку» со стороны России.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Кремля, в ходе встречи главы двух государств обсудили партнерство в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также ожидается подписание ряда двухсторонних соглашений.

Ранее ​Александр Вучич рассказал о больших ожиданиях от предстоящего визита в Москву, в том числе он рассчитывал подписать немало соглашений и обсудить с Владимиром Путиным множество «очень, очень важных вопросов», включая газ и военно-техническое сотрудничество.

«Сербия почти на 100% зависит от российского газа <...> Недавно здесь [в Сербии] был Алексей Миллер, и я думаю, что мы завершим важные договоренности и важные соглашения», — пояснял сербский президент. Вучич также отмечал, что Белград намерен закупить российское вооружение, в том числе «минимум шесть вертолетов» и противовоздушные системы.

Кампания по выборам президента России официально стартовала 18 декабря. В начале месяца Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах, позднее он отметил, что будет участвовать ​как самовыдвиженец. Всего о планах участвовать в выборах уже заявили 23 человека, в том числе политик Алексей Навальный, телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен Борис Титов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский.