Власти НАО объявили траур по погибшим в авиакатастрофе Ан-2 в Нарьян-Маре

Врио главы Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский объявил 20 декабря днем траура по погибшим при падении самолета в Нарьян-Маре, сообщается на сайте администрации округа. На зданиях будут приспущены флаги, муниципальным властям рекомендовали отменить развлекательные мероприятия, а телеканалам — изменить сетку вещания.
Самолет Ан-2 Нарьян-Марского объединенного авиаотряда упал в аэропорту Нарьян-Мара при взлете, на борту были 13 человек, включая двух членов экипажа. Сначала сообщалось, что погибли двое, включая ребенка, затем Следственный комитет сообщил о гибели четырех человек, но позднее удалил эту информацию с сайта. Ведомство также возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации самолета.
В пресс-службе администрации НАО сообщили РБК о трех погибших в результате авиакатастрофы, один из них, мужчина 1959 года рождения, скончался в больнице.
В Нарьян-Марском объединенном авиаотряде сообщили РБК, что упавший самолет был куплен в прошлом году.
Северо-Западное следственное управление на транспорте назвало возможными причинами произошедшего ошибку пилотирования, техническую неисправность самолета и плохую погоду.