Следователи назвали основные версии падения самолета в Нарьян-Маре

Следователи отрабатывают три версии падения самолета Ан-2 в Нарьян-Маре, сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Возможными причинами жесткой посадки самолета названы неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или возможные технические неисправности.

Самолет, летевший из Нарьян-Мара в поселок Харута, упал в аэропорту вылета 19 декабря. На его борту находились 13 человек: 11 пассажиров и два члена экипажа. В результате ЧП погибли четыре человека, в том числе ребенок.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц).

Видео: Источник: Аэропорт Нарьян-Мара

Как сообщили РБК в Нарьян-Марском объединенном авиаотряде, разбившийся Ан-2 был новым, его приобрели в прошлом году.