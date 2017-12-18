Израиль нанес ответный удар по лагерю ХАМАС в секторе Газа

Израиль нанес ответный удар по территории тренировочного лагеря ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.

«Армия обороны Израиля возлагает ответственность на террористическую организацию ХАМАС за этот враждебный акт, происходящий со стороны сектора Газа», — сказано в заявлении.

Ранее, 18 декабря, Израиль заявил о двух ракетных обстрелах с территории еврейского государства. «Прозвучала сирена тревоги, сработавшая в районе Ашкелона», — сообщали израильские военные.

Отношения между Палестиной и Израилем вновь обострились, после того как американский президент Дональд Трамп признал Иерусалим израильской столицей. При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху счел это решение «историческим», назвав перенос столицы Израиля в Иерусалим важным этапом «мирного урегулирования» конфликта с Палестиной.

В свою очередь Палестина считает, что восточная часть этого города должна стать его столицей. Решение Вашинтона вызвало волну беспорядков в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в восточной части Иерусалима, в результате которых пострадали более 765 человек.