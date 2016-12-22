В Габоне мужчина с ножом напал на двух корреспондентов National Georaphic
Общество, 04:07
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В Габоне мужчина с ножом напал на двух корреспондентов National Georaphic
В столице Габона Либревилле мужчина, вооруженный ножом, напал на двух корреспондентов журнала National Georaphic, заявил министр обороны страны Этьен Массард. Об этом сообщает The Telegraph.
Как рассказывает министр изданию, на двух датчан, работающих корреспондентами в журнале, напал 53-летний нигериец с криком «Аллаху Акбар».По предварительной информации, сообщил Массард, мотивом была «месть США за нападения на мусульман», а также «признание американцами Иерусалима как столицы Израиля». Раненые были направлены в госпиталь Либревилля.
Нападавший арестован полицией. По словам Массарда, нигериец жил в Габоне уже 19 лет.