Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в Маастрихте

Голландская полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в городе Маастрихт, говорится в сообщении правоохранительных органов. Жертвами нападения стали два человека, еще трое ранены.
По данным De Telegraaf, нападавший и жертвы атаки являются мигрантами из Сирии. Началом конфликта послужила ссора в мечети, где был обнаружен один из раненых. Погибшие являются мужем и женой, в нападении пострадали их дети. Причины конфликта пока неизвестны.
В полиции опровергли информацию о том, что преступление носит террористический характер. Все пострадавшие были госпитализированы, полиция ведет расследование.
Инцидент произошел в Маастрихте вечером 14 декабря. Нападения неизвестного, вооруженного ножом, произошли с небольшим временным интервалом в двух районах города. После сообщений об атаке местная мечеть была оцеплена полицией.