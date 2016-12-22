Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,22 58,62 EUR Нал. 69,87 69,04 USD Бирж. 58,76 +0,15 EUR Бирж. 69,30 +0,04 USD ЦБ. 58,71 -0,44 EUR ЦБ. 69,40 -0,06 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 16757,53 +367,56 ММВБ 2152,41 +0,96% РТС 1153,32 +1,04% Brent 63,40 +0,02% DJIA 24508,66 -0,31% Nasdaq 6856,53 -0,28% FTSE 7448,12 -0,65%
Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в Маастрихте
Лента новостей
В США приговорили родственников Мадуро к 18 годам тюрьмы за наркоторговлю 02:51, Общество Замглавы Росимущества арестовали по подозрению в хищении 02:44, Общество В Испании три человека погибли при перестрелке 02:22, Общество Порошенко назвал решение ЕС по санкциям «достойным ответом Москве» 01:55, Политика Путин и Трамп обсудили по телефону урегулирование ситуации с КНДР 01:31, Политика В Германии три человека погибли при крушении легкомоторного самолета 01:30, Общество В США заявили о планах создать международную коалицию против Ирана 01:18, Политика Разведка Италии не нашла доказательств вмешательства России в выборы 01:00, Политика Неизвестный с ножом напал на прохожих в Маастрихте 00:19, Общество Ростуризм внесет завышающие цены во время ЧМ-2018 отели в черный список 00:13, Бизнес Более 70% приговоров за взятки вынесены из-за сумм до 10 тыс. руб. 00:04, Общество Компания для Улюкаева: как в России судят за взятки 00:02, Общество Правительство Швеции увеличит дотации на переход к солнечной энергетике 14 дек, 23:57, Общество В Хабаровске вынесли приговор членам банды похитителей кедровых орехов 14 дек, 23:40, Общество Менеджеров Промсвязьбанка уведомили о введении временной администрации 14 дек, 23:34, Финансы Челлендж: хватит ли знаний победить торгового робота 14 дек, 23:15, РБК и Thomson Reuters «Эксперт РА» установило Промсвязьбанку статус «под наблюдением» 14 дек, 23:13, Финансы Новым гендиректором «Яндекса» в России стала Елена Бунина 14 дек, 23:11, Бизнес Минобороны заявило об улетевшем из-за Су-35 ВКС России американском F-22 14 дек, 22:48, Политика Лидеры ЕС приняли решение продлить антироссийские санкции 14 дек, 22:45, Политика «Современник» перенес спектакль с участием Гафта из-за болезни актера 14 дек, 22:35, Общество В полиции заявили о задержании отца обвиняемых в петербургском теракте 14 дек, 22:30, Общество СМИ сообщили о планах Роналдиньо избраться в сенат Бразилии 14 дек, 22:29, Общество Улучшенная реальность: автомобиль с «защитой от дурака» 14 дек, 22:12, Subaru XV и Autonews СМИ узнали о возобновлении дела Госнаркоконтроля против Родченкова 14 дек, 22:04, Общество Сборная России по хоккею с победы стартовала на Кубке Первого канала 14 дек, 22:04, Спорт Россия ограничила ввоз цейлонского чая 14 дек, 21:57, Экономика НОВАТЭК совместно с Total и Eni получил право на месторождения в Ливане 14 дек, 21:56, Бизнес
Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в Маастрихте
Общество, 03:04
0
Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в Маастрихте

Голландская полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в городе Маастрихт, говорится в сообщении правоохранительных органов. Жертвами нападения стали два человека, еще трое ранены.

По данным De Telegraaf, нападавший и жертвы атаки являются мигрантами из Сирии. Началом конфликта послужила ссора в мечети, где был обнаружен один из раненых. Погибшие являются мужем и женой, в нападении пострадали их дети. Причины конфликта пока неизвестны.

В полиции опровергли информацию о том, что преступление носит террористический характер. Все пострадавшие были госпитализированы, полиция ведет расследование.

Инцидент произошел в Маастрихте вечером 14 декабря. Нападения неизвестного, вооруженного ножом, произошли с небольшим временным интервалом в двух районах города. После сообщений об атаке местная мечеть была оцеплена полицией.

Теги: Нидерланды , нападение , Маастрихт
Главное
Менеджеров Промсвязьбанка уведомили о введении временной администрации Финансы
Материалы по теме
Неизвестный с ножом напал на прохожих в Маастрихте Общество
В Иерусалиме палестинец напал с ножом на израильского охранника Общество
В Китае неизвестный ранил ножом пятерых школьников Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.