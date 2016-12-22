Второго подозреваемого в подготовке взрыва в Казанском соборе арестовали

Суд города Санкт-Петербург арестовал Антона Кобца, которого подозревает в пособничестве в подготовке теракта в Казанском соборе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, передает ТАСС.



Как отмечается в сообщении, он арестован до 14 февраля 2018 года по подозрению в совершении преступления по ч. 5, ст. 33, ч.1 ст. 30, ч.1 ст 205 УК РФ (пособничество в планировании террористического акта).

Дело Кобца было объединено с уголовным делом Евгения Ефимова, который был арестован в пятницу, 15 декабря. Он признался в том, что делал взрывчатку, чтобы взорвать Казанский собор. Ефимова подозревают по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). Он был арестован до 13 февраля 2018 года. Как полагает следствие, Кобец с ноября 2017 года помогал Ефимову осмотреть местность, чтобы выбрать место для закладки бомбы, и давал советы, как совершить теракт.

В пятницу, 15 декабря, в ФСБ сообщили, что смогли предотвратить теракт в Санкт-Петербурге, который планировали совершить боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещено в России). Они хотели совершить атаки 16 декабря в местах массового скопления людей, в том числе в одном из культовых учреждений. Руководили их действиями из-за рубежа через мессенджер Telegram, рассказали в ведомстве. Во время задержания членов ИГ сотрудники правоохранительных органов нашли у них тротиловые шашки и другие взрывчатые вещества.