Помощник президента назвал количество нелегальных свалок в России

В России работают 60 тыс. нелегальных свалок. Об этом сообщил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.



«У нас есть, конечно, сертифицированные полигоны, состояние которых оставляет желать лучшего», — заметил Иванов. Он отметил, что для того, чтобы утилизировать свалки и компенсировать экологический ущерб, необходимо потратить «триллионы рублей». «Я уже не говорю о том, что нам теперь надо цивилизованно убирать мусор», — сказал помощник президента.

Иванов напомнил, что была идея сортировки мусора самими гражданами. «И за это они будут меньше платить за вывоз мусора», — заметил он. Помощник президента предложил сделать так, чтобы те, кто бросает отходы в один бак, платили за вывоз мусора больше, потому что потом его будет необходимо все равно сортировать.

В конце ноября Иванов сообщил, что Общероссийский народный фронт насчитал около 15 тыс. незаконных свалок в России. Помощник президент отметил, что на ликвидацию одного такого полигона, а именно около Шереметьево, было потрачено 1,5 млрд руб. «Умножьте на 1,5 млрд руб. — это масштаб проблемы», — сказал тогда он.

В начале декабря Москву накрыл неприятный запах. В Роспотребнадзоре заявили, что его источником была свалка «Кучино» в Балашихе, где проводились работы по ее ликвидации. Они проводились с 4 декабря. В ведомстве отметили, что были пробурены скважины, по которым поднимался газ, который сжигался на высоте шесть метров. Проектирование работ и сама дегазация проводились без уведомления соответствующих надзорных органов.