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Актриса Алисса Милано рассказала о боли от любого вида харрасмента
Общество, 17:37
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Актриса Алисса Милано рассказала о боли от любого вида харрасмента

Американская актриса и звезда сериала «Зачарованные» Алисса Милано ответила на призыв актера Мэтта Дэймона не смешивать разные виды сексуальных домогательств, поскольку они не одинаковы по своим последствиям. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Актриса пояснила, что возмущает не факт того, что «кто-то кого-то потрогал», а то, что все считали это нормой. «Мы возмущены тем, что об этих поступках так долго молчали. Возмущены «газлайтингом» (вид психологического насилия, цель которого — заставить человека сомневаться в объективности своего восприятия. — РБК)», — написала актриса, добавив, что сама она была жертвой каждого вида сексуальных домогательств, о которых говорил Дэймон.

«Это все приносит боль. И все они [домогательства] связаны с патриархатом, который связан с общепринятыми нормами и воспринимаемым как должное женоненавистничеством», — уточнила актриса.

Во время программы «Попкорн» на телеканале ABC News 14 декабря Дэймон, обсуждая секс-скандал в Голливуде, заявил ведущему: «Я думаю, есть разница между, «похлопать кого-то по попе», изнасилованием и растлением детей, не так ли?». Актер выразил мнение, что не все эти действия должны подвергаться одинаково суровому наказанию. Притом что все виды подобного поведения нужно искоренять, их не следует смешивать, пояснил он.

Комментируя секс-скандал в Голливуде, он назвал фигуранта этого скандала, продюсера Харви Вайнштейна, «бабником», и отметил, что не хотел бы, чтобы кто-то из близких ему женщин был замужем за ним.​

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Фотогалерея

В октябре газета The New York Times опубликовала журналистское расследование о сексуальных домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна по отношению к актрисам. Публикация спровоцировала волну обвинений в домогательствах в отношении голливудских актеров, общественных деятелей, политиков и других известных людей.

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Из-за подобных обвинений в подал в отставку главный дирижер Метрополитен-опера Джеймс Левайн. После скандала с актером Кевином Спейси были прекращены съемки сериала «Карточный домик» и разорваны контракты с другими обвиненными в домогательствах актерами.

В неподобающем поведении также обвинили режиссеров Ларса фон Триера (отвергает обвинения), Джеймса Тобека и Бретта Рэтнера и певицу Марайю Кэри.

Актриса и певица Алисса Милано сыграла роль Саманты Мичелли в ситкоме «Кто здесь босс?», роль Фиби Холливелл в сериале «Зачарованные» и Саванны Дэвис в сериале «Любовницы».

Американский актер продюсер Мэтт Дэймон получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Марсианин». Получил «Оскар» и «Золотой глобус» в 1998 году в категории «Лучший оригинальный сценарий фильма» за киноленту «Умница Уилл Хантинг».

Теги: сексуальные домогательства , Алисса Милано , Мэтт Дэймон
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