Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал прекратить «гонку угроз» в отношении КНДР. Об этом он заявил, выступая в Совете Безопасности ООН, в ответ на слова госскретаря США Рекса Тиллерсона, который призвал усилить давление на Северную Корею.



«Давно пора прекращать заниматься этой гонкой угроз, давления, шантажа, выдвижения предварительных условий и переключиться на реальный поиск политического решения», — сказал Рябков.

Замглавы МИД России назвал американскую позицию в отношении КНДР «печальной», потому что у США «появился мощный компонент требований, касающихся дальнейшего нажима» на Северную Корею. По его словам, в Москве считают, что ограничения, введенные Совбезом ООН, или «нелегитимные односторонние санкции, которые постоянно наращивает и усовершенствует Вашингтон», не дадут результатов.

В субботу, 16 декабря, государственный секретарь США Рекс Тиллеросон на Совбезе ООН заявил, что давление на КНДР продолжится, «пока не будет достигнута денуклеаризация». «Северная Корея должна сесть за стол переговоров», — заявил он. Между тем Тиллерсон отметил, что США не будут принимать никаких предварительных условий, чтобы провести переговоры с Пхеньяном.

В понедельник, 11 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со своими коллегами из Китая и Индии заявил, что урегулировать конфликт на Корейском полуострове можно только политико-дипломатическим путем. Он отметил, что ситуация на полуострове «чрезвычайно напряженная». Лавров назвал недопустимыми нагнетание «военной напряженности и конфронтации, которая может из-за пропагандистского состояния перейти в горячее».