Топилин заявил о выделении около 49 млрд руб. на строительство яслей

Более 49 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета в 2018-2019 годах на строительство яслей в России для детей до трех лет. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин на выставке «Дни Дальнего Востока в Москве», передает «Интерфакс».
По словам министра, федеральная субсидия будет два года по 24,5 млрд руб. Эта программа направлена и на развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест. Топилин отметил, что с учетом специфики субъектов Дальнего Востока важно, чтобы регион получил значительную часть этой субсидии.
Президент России Владимир Путин по итогам заседания координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 28 ноября утвердил ряд поручений по поддержке семей с детьми. В рамках улучшения демографической ситуации он поручил правительству до конца 2017 года разработать программу развития дошкольного образования, чтобы к 2021 году были доступны 100% яслей для детей от двух месяцев до трех лет.
Кроме того, президент предложил субсидировать с 2018 года ипотеку семьям с двумя или тремя детьми; выплачивать деньги семьям в которых родится первенец (в среднем 10,5 тыс. руб), продлить до 2021 года программу маткапитала и др.
После этого Топилин заявил, что Минтруд напишет два законопроекта — о продлении маткапитала и введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении второго.