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Путин утвердил перечень поручений по поддержке семей с детьми
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Путин утвердил перечень поручений по поддержке семей с детьми
Общество, 19:39
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Путин утвердил перечень поручений по поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин по итогам заседания координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей утвердил перечень поручений по поддержке семей с детьми. Полный список поручений опубликован на сайте Кремля.

Так, администрация президента до 15 февраля 2018 года должна обеспечить принятие законов по введению с 1 января будущего года ежемесячных выплат на первого ребенка и ежемесячных выплат из материнского капитала на второго ребенка. Обе выплаты будут продолжаться до достижения детьми возраста 1,5 года и будут равняться прожиточному минимуму ребенка в соответствующих субъектах России.

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Также администрация должна продлить до 31 декабря 2021 года срок действия маткапитала. Для этого с 1 января 2018 года должно быть установлено дополнительное направление его использования — «оплата дошкольного образования (присмотр и уход) с двухмесячного возраста ребенка».

Путин также поручил правительству до конца 2017 года принять документы по субсидированию с 2018 года ипотеки семьям с двумя или тремя детьми. Также правительству поручено разработать программу развития дошкольного образования, чтобы к 2021 году были доступны 100% яслей для детей от двух месяцев до трех лет.

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Правительство совместно с руководством регионов также должно утвердить программу ремонта и реконструкции детских поликлиник, из бюджета на эти средства в 2018–2020 годах выделят до 10 млрд руб. Эти поручения должны быть исполнены до 1 марта 2018 года.

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Германия

Детские пособия выплачиваются ежемесячно до достижения 18 лет, однако предельный возраст может быть и выше: до 21 года, если подростку не удается найти работу через официальные службы занятости европейских стран; или даже до 25 лет в случае нетрудоспособности. Размер такого пособия — 192 евро в месяц на первого и второго ребенка, 198 — на третьего и 223 — на четвертого и каждого последующего. 

Франция

При рождении каждого ребенка родителям единовременно выплачивают 927 евро или 1855 евро в случае усыновления. Затем в течение трех лет родителям платят ежемесячное пособие в размере от 92 до 185 евро в зависимости от их дохода. В случае, если ребенок первый в семье, по истечении этого срока выплаты прекращаются, однако за двух детей платят по 130 евро ежемесячно, за трех — 297, за четырех — 464 евро до достижения ими 21 года.

США 

В Соединенных Штатах специальные выплаты за рождение детей не предусмотрены, однако для родителей установлены существенные налоговые льготы, составляющие максимум $1000 на каждого ребенка. Этой осенью президент страны Дональд Трамп и представители Республиканской партии предложили увеличить максимальный размер налоговых льгот до $1600 на ребенка.

Великобритания

Детские пособия выплачиваются до достижения ребенком возраста 16 лет, в случае, если ребенок проходит обучение, выплаты продлеваются до 20 лет. За старшего или единственного ребенка родителям платят по 20,7 фунта в неделю, за каждого последующего — 13,7 фунта. 

Китай

По демографическим причинам в стране нет детских пособий. Долгое время здесь действовала государственная политика «одна семья — один ребенок». За несоблюдение этого правила были установлены серьезные штрафы — в размере до восьми средних годовых доходов жителей региона, где проживают родители-нарушители. В 2012 году одну из китайских семей оштрафовали за рождение второго ребенка на $205 тыс. С 2016 года жителям страны разрешили иметь двух детей. Однако за рождение третьего ребенка по-прежнему установлены огромные штрафы

Теги: Владимир Путин , дети , поручения
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