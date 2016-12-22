Путин утвердил перечень поручений по поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин по итогам заседания координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей утвердил перечень поручений по поддержке семей с детьми. Полный список поручений опубликован на сайте Кремля.

Так, администрация президента до 15 февраля 2018 года должна обеспечить принятие законов по введению с 1 января будущего года ежемесячных выплат на первого ребенка и ежемесячных выплат из материнского капитала на второго ребенка. Обе выплаты будут продолжаться до достижения детьми возраста 1,5 года и будут равняться прожиточному минимуму ребенка в соответствующих субъектах России.

Также администрация должна продлить до 31 декабря 2021 года срок действия маткапитала. Для этого с 1 января 2018 года должно быть установлено дополнительное направление его использования — «оплата дошкольного образования (присмотр и уход) с двухмесячного возраста ребенка».

Путин также поручил правительству до конца 2017 года принять документы по субсидированию с 2018 года ипотеки семьям с двумя или тремя детьми. Также правительству поручено разработать программу развития дошкольного образования, чтобы к 2021 году были доступны 100% яслей для детей от двух месяцев до трех лет.

Правительство совместно с руководством регионов также должно утвердить программу ремонта и реконструкции детских поликлиник, из бюджета на эти средства в 2018–2020 годах выделят до 10 млрд руб. Эти поручения должны быть исполнены до 1 марта 2018 года.