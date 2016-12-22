Власти Москвы попросили водителей воздержаться от поездок из-за непогоды

Транспортный комплекс Москвы рекомендует водителям из-за непогоды по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на инфоцентр транспортного комплекса.

Транспортный комплекс столицы полностью готов к работе в сложных погодных условиях. Столичный метрополитен, Московское центральное кольцо (МЦК) и Мосгортранс работают в штатном режиме.

Накануне о непогоде в Москве предупредило Главное управление МЧС по столице. По данным МЧС 16 и 17 декабря в столице будет дождь, мокрый снег, ветер достигнет порывов до 13-18 м/с. К вечеру 17 декабря на дорогах возможна гололедица. 18 декабря ожидается мокрый снег и усиление ветра до 15 м/с.

По данным синоптиков, в выходные 16 и 17 декабря в Москве выпадет до 45% месячной нормы осадков. В субботу ожидается 3–5 градусов, а в воскресенье — 0–4 градуса.