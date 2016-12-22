МЧС предупредило о неблагоприятной погоде в Москве в выходные

Главное управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Московском регионе в выходные.

«В период с 16 по 18 декабря на погоду Московского региона будет оказывать влияние активный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Днем 16 декабря и ночью 17 декабря в Москве ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, местами усиление ветра с порывами 13–18 м/с, во второй половине дня 17 декабря ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных значений, осадки будут в виде мокрого снега, вечером прогнозируется гололедица. 18 декабря ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица, в отдельных районах усиление ветра до 15 м/с», — указано в сообщении.

МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие строения, парковать автомобили в гараже. Водителей также просят снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Ранее синоптики рассказали о тропических ливнях и рекордном тепле в Москве. В выходные, 16 и 17 декабря, в Москве выпадет до 45% месячной нормы осадков, в субботу ожидается 3–5 градусов, в воскресенье — 0–4 градуса.