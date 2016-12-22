Небензя ответил на обвинения Климкина в адрес России

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ответ на обвинения главы МИД Украины Павла Климкина в адрес России касаемо конфликта на Донбассе посоветовал рассказывать ему о ситуации в стране не на каждом заседании Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе заседания Климкин выступил с докладом о ситуации вокруг Корейского полуострова и назвал КНДР «клиентом» России. По его словам, Москва, как и Пхеньян, вносит «опасный дисбаланс в систему международной безопасности» и ведет «военную агрессию» против Киева.

Также Климкин обвинил Россию в нарушении Будапештского меморандума, Устава ООН и Хельсинского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В ответ Небензя посоветовал Климкину «освещать своим присутствием те заседания Совета Безопасности, где изложение своих легенд о происходящем на Украине будет по крайней мере хотя бы в отдаленной степени соответствовать повестке дня этого органа». В свою очередь Климкин заявил, что поднял тему Украины на заседании по КНДР, так как в действиях Москвы и Пхеньяна наблюдается «нарушение международного права», которые были подвергнуты санкциям.

Постпред России ответил, что не собирается вступать с главой МИД Украины «в дискуссию по существу». «Я рад, что сегодня в зале присутствует много народу, потому что они имели возможность воочию убедиться в неуважении украинской делегации к Совету Безопасности ООН и другим странам-членам», — подчеркнул Небензя.