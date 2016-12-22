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Постпред США при НАТО заявила о приверженности Вашингтона договору РСМД
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Постпред США при НАТО заявила о приверженности Вашингтона договору РСМД
Политика, 02:18
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Постпред США при НАТО заявила о приверженности Вашингтона договору РСМД

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Вашингтон привержен своим обязательствам по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), а поведение России по этой проблеме «вызывает серьезные опасения». Об этом сообщает издание The Hill.

По ее словам, США «не перейдут никаких порогов», которые могут нарушить соблюдение договора. «Мы делаем все возможное для решения любых вопросов, касающихся нашего соблюдения Договора о РСМД, в прозрачной, содержательной и конструктивной манере. Россия должна сделать тоже самое», — отметила Хатчисон.

Она также прокомментировала заявление Североатлантического альянса, выпущенное 15 декабря. В нем НАТО призвала Россию «серьезно и прозрачно решать проблемы [по соблюдению договора РСМД] и активно участвовать в техническом диалоге с США». По словам Хатчисон, заявление НАТО показывает, что Штаты и их союзники «единогласно говорят об опасном и дестабилизирующем поведении России».

Государства-участники ДРСМД провели встречу в Женеве
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В начале декабря заместитель главы Госдепартамента США Томас Шеннон в интервью газете «Коммерсантъ» обвинил Россию в нарушении договора РСМД. Он отметил, что Вашингтон рассматривает военное решение этой проблемы. В ответ МИД России заявил, что Москва намерена соблюдать договор РСМД до тех пор, пока его соблюдают США.

«Однако не приемлем попыток разговаривать с нами языком ультиматумов, оказывать на Россию военно-политическое и санкционное давление, о чем взахлеб рассуждают в Вашингтоне», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В Совфеде пообещали ответить на выход США из ДРСМД «более мощным оружием»
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В Вашингтоне 8 декабря 1987 года был подписан договор о РСМД. Он вступил в силу 1 июня 1988 года. Советский Союз и США договорились отказаться от производства, испытания и развертывания баллистических и крылатых ракет средней (от 1 тыс. до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1 тыс. км).
Теги: США , НАТО , РСМД , Договор о ракетах средней и малой дальности
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