Государства-участники ДРСМД провели встречу в Женеве

В Женеве прошла встреча делегаций стран-участниц договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Участники переговоров обсудили соблюдение обязательств по договору и подтвердили его важность для сохранения мира, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter Госдепа США.

После распада СССР, подписавшего договор с США в 1987 году, обязательства по договору на себя взяли Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Все эти страны на момент распада союза обладали ядерным оружием. Однако впоследствии все бывшие республики СССР, за исключением России, от него отказались. Несмотря на это, в Женеве собрались делегации всех стран, участвовавших в его реализации.

«Отмечая 30-летие договора, делегации выразили мнение, что ДРСМД продолжает играть важную роль в существующей системе международной безопасности, ядерном разоружении и нераспространении, и заявили, что они будут работать над его сохранением и укреплением», — говорится в сообщении Госдепа.

Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности было подписано США и СССР в 1987 году. Согласно договору обе страны обязывались не производить, не испытывать и не развертывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

США неоднократно обвиняли Россию в нарушении договора, взаимные претензии есть и у России.7 декабря, заместитель госсекретаря США Томас Шеннон сообщил, что США из-за нарушений Россией ДРСМД начали изучать возможное военное решение. В ответ на это сенатор и экс-главком ВКС Виктор Бондарев заявил, что Россия может отреагировать на подобное решение «подготовкой для войск еще более мощного оружия».