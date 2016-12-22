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В Москве при пожаре в жилом доме пострадали три человека
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В Москве при пожаре в жилом доме пострадали три человека
Общество, 00:56
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В Москве при пожаре в жилом доме пострадали три человека

На втором этаже жилого дома по улице Земляной Вал, дом 24/32 в Москве произошло возгорание, при тушении пожара пострадали три человека. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве. 

Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Всего сотрудникам экстренных служб удалось спасти из огня шестерых человек. В настоящий момент пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 10 кв.м. В квартире жилого дома загорелись личные вещи, хозяин жилья покинул место происшествия до приезда пожарных.

Пожар в павильоне «Центральный» на ВДНХ в Москве
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В Москве 10 декабря спасатели эвакуировали десятерых человек из горящего дома в центре Москвы. Пожар возник утром по адресу: Соймоновский проезд, дом 5. На втором этаже жилого дома загорелась мебель и личные вещи. Площадь пожара составила 20 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожарные ликвидировали возгорание в Центральном павильоне ВДНХ
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Теги: Москва , пострадавшие , Пожар
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