В Москве при пожаре в жилом доме пострадали три человека

На втором этаже жилого дома по улице Земляной Вал, дом 24/32 в Москве произошло возгорание, при тушении пожара пострадали три человека. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Всего сотрудникам экстренных служб удалось спасти из огня шестерых человек. В настоящий момент пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 10 кв.м. В квартире жилого дома загорелись личные вещи, хозяин жилья покинул место происшествия до приезда пожарных.

В Москве 10 декабря спасатели эвакуировали десятерых человек из горящего дома в центре Москвы. Пожар возник утром по адресу: Соймоновский проезд, дом 5. На втором этаже жилого дома загорелась мебель и личные вещи. Площадь пожара составила 20 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.