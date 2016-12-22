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Сотрудники МЧС спасли семерых жильцов загоревшегося дома в центре Москвы
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Сотрудники МЧС спасли семерых жильцов загоревшегося дома в центре Москвы
Общество, 10:43
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Сотрудники МЧС спасли семерых жильцов загоревшегося дома в центре Москвы

Спасатели эвакуировали семь человек из горящего дома в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС.

Информация о возгорании в доме по адресу Соймоновский проезд, 5 поступила в 7:33 мск утром в воскресенье, 10 декабря.

Пожар начался в квартире на втором этаже, загорелась мебель и личные вещи. Площадь возгорания составила 20 кв. м. Спустя полчаса огонь был потушен.

​Сведений о пострадавших при пожаре не поступало.

8 декабря в подмосковном Раменском загорелся торговый центр. При пожаре, который тушили более шести часов, погибли три человека, пострадали пятеро. Возбуждено уголовное дело по статье «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

Теги: мчс , москва , Пожар
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