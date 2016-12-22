Пожарные ликвидировали возгорание на Центральном павильоне ВДНХ

Огонь, охвативший строительные леса реставрируемого павильона ВДНХ «Центральный», потушен, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Москве.

Как рассказали в ведомстве, возгорание строительных лесов было локализовано в 23:49 12 декабря. Полностью пожар был потушен в 0:03. Сведений о пострадавших не поступало.Из здания спасатели вывели двух человек.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 декабря произошло возгорание строительных лесов пятиэтажного здания павильона ВДНХ «Центральный». Огонь охватил площадь 100 кв. метров.

Павильон ВДНХ «Центральный» построен в 1950–1954 годах. Его общая высота со шпилем — 97 метров. Здание — памятник истории и культуры федерального значения и находится под охраной. С 2017 ведется реставрация павильона, которая должна закончиться к осени 2018 года.

Общая реконструкция архитектурного комплекса ВДНХ и паркового пространства ведется с 2014 года. Так, только на реставрацию фонтанов в октябре 2017 года московские власти выделили 3,3 млрд руб, включая фонтан «Золотой колос» и 14 фонтанов на главной аллее выставки. Всего на реставрацию и модернизацию павильонов и парковых пространств ВДНХ планируется потратить не менее 22 млрд руб.



