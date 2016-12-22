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Турция пожалуется в ООН на решение США по Иерусалиму
Политика, 19:01
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Турция пожалуется в ООН на решение США по Иерусалиму

Турция обратится в ООН с инициативой отмены решение США о признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

Протесты из-за признания США Иерусалима столицей Израиля. Фоторепортаж Еще 9 фото
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Эрдоган уверен, что ни одна страна мира не вправе считать себя выше международных законов. «Нельзя позиционировать себя в качестве борца за демократические ценности и одновременно нарушать права человека, закон и принципы демократии. Это позор. Мусульмане не приемлют двойные стандарты, несправедливость и нарушение прав», — подчеркнул он.

Турция планирует обратиться в СБ ООН. Если какая-либо страна — постоянный член СБ ООН воспользуется своим правом вето, то Анкара внесет этот вопрос в повестку дня Генассамблеи, отметил Эрдоган.

«Сделки века не будет»: протесты против решения США по Иерусалиму Еще 5 фото
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6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе американской дипмиссии в этот город. Решение вызвало протесты не только в Палестине, но и в других странах. Организация исламского сотрудничества созвала внеочередную встречу и приняла коммюнике с призывом признать Иерусалим столицей Палестины.

Иерусалим поделен на два сектора — западный и восточный. Израиль считает весь город своим и в 1980 году принял закон, согласно которому «единый и неделимый Иерусалим» является его столицей (де-юре столица страны — Тель-Авив). Палестина называет восточный сектор города своей территорией и отрицает права Израиля на эту землю.

Теги: Израиль , Турция , Иерусалим
Главное
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