Турция пожалуется в ООН на решение США по Иерусалиму

Турция обратится в ООН с инициативой отмены решение США о признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.
Эрдоган уверен, что ни одна страна мира не вправе считать себя выше международных законов. «Нельзя позиционировать себя в качестве борца за демократические ценности и одновременно нарушать права человека, закон и принципы демократии. Это позор. Мусульмане не приемлют двойные стандарты, несправедливость и нарушение прав», — подчеркнул он.
Турция планирует обратиться в СБ ООН. Если какая-либо страна — постоянный член СБ ООН воспользуется своим правом вето, то Анкара внесет этот вопрос в повестку дня Генассамблеи, отметил Эрдоган.
6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе американской дипмиссии в этот город. Решение вызвало протесты не только в Палестине, но и в других странах. Организация исламского сотрудничества созвала внеочередную встречу и приняла коммюнике с призывом признать Иерусалим столицей Палестины.
Иерусалим поделен на два сектора — западный и восточный. Израиль считает весь город своим и в 1980 году принял закон, согласно которому «единый и неделимый Иерусалим» является его столицей (де-юре столица страны — Тель-Авив). Палестина называет восточный сектор города своей территорией и отрицает права Израиля на эту землю.