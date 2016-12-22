Власти ЯНАО приняли решения по итогам поездки школьника в бундестаг

Выступление школьника в бундестаге побудило власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) закрепить за каждым членом регионального правительства обязанность лично координировать и контролировать международные мероприятия. Решение было принято по результатам работы окружной комиссии, сообщили РБК в пресс-службе губернатора ЯНАО.

«Проверка показала, что были нарушены правовые и организационные аспекты поездки школьников. В ходе проверки проведен анализ обеспеченности учебниками по истории, проведена встреча с учителями истории и обществознания, директорами общеобразовательных школ Нового Уренгоя, повышении качества воспитательной работы», — пояснили в пресс-службе.

Как следует из сообщения пресс-службы, до конца года в ЯНАО разработают нормативный правовой акт, который усовершенствует организацию международной деятельности в регионе. Также по решению комиссии главе Нового Уренгоя рекомендовано провести «служебную проверку исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации города и гимназии». Отчитаться о результатах проверки глава Нового Уренгоя должен до 25 декабря 2017 года, добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что директор гимназии № 1 Нового Урегноя Екатерина Кашникова нарушила порядок взаимодействия с органом местного самоуправления по вопросу поездки школьников в Германию. В связи с этим она получила выговор.

Выступая в бундестаге 19 ноября, гимназист рассказал о немецком солдате, который после Сталинградской битвы попал в лагерь для военнопленных, где «умер от тяжелых условий плена». Он подчеркнул, что в лагере оказались «невинно погибшие люди, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».

Речь школьника в бундестаге вызвала общественный резонанс. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил Генеральную прокуратуру провести проверку с целью установить, кто был инициатором речи школьника. позже министр образования Ольга Васильева призвала прекратить травлю школьника.



Пресс-секретарь президента сказал, что старшеклассникане стоит обвинять в злом умысле. Песков добавил, что ему непонятна «экзальтированная травля», которая началась в российским обществе.

