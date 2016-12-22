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Прокуратура не станет добиваться пересмотра приговора Улюкаеву
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Прокуратура не станет добиваться пересмотра приговора Улюкаеву
Дело Улюкаева, 15:21
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Прокуратура не станет добиваться пересмотра приговора Улюкаеву

Обвинение не намерено обжаловать приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Об этом заявил прокурор Борис Непорожный, сообщает корреспондент РБК.

По его словам, наказание вынесено в рамках санкции статьи, прокуратура не видит основания для обжалования приговора в этой части.

Приговор Алексею Улюкаеву. Онлайн-трансляция
Политика

Непорожный отметил, что преступление Улюкаева подрывает доверие граждан к государству. Приговор, по его словам, является примером неотвратимости наказания.

Оглашение приговора Алексею Улюкаеву. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Непорожный добавил, что считает причину неявки главы «Роснефти» Игоря Сечина в суд уважительной. На вопрос, будут ли вызывать Сечина на апелляцию, прокурор ответил: «Увидим».

Ранее 15 декабря Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки от Сечина и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Бывший министр экономического развития назвал приговор несправедливым.

Улюкаев назвал несправедливым вынесенный ему приговор
Общество

Сечин должен был стать главным свидетелем обвинения, однако несколько раз не явился на заседания, ссылаясь на занятость. Он дал показания письменно, но они в суде не оглашались.

Улюкаева задержали в офисе «Роснефти» 14 ноября 2016 года. На следующий день он был арестован и уволен с поста министра с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Теги: суд , Игорь Сечин , приговор , Алексей Улюкаев
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