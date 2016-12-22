Песков рассказал об отношении Путина к ЦБ после санации Промсвязьбанка

Санации Промсвязьбанка не повлияла на отношение президента Владимира Путина к работе Центробанка, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Пресс-секретаря спросили, не изменилось ли положительное отношение главы государства к эффективности работы ЦБ после начала санации Промсвязьбанка.

«Таких установок нет. Никакое отношение не поменялось. Вы знаете, что президент Путин достаточно последователен в оценке эффективности работы Центробанка». — ответил Песков.

Утром 15 декабря регулятор официально объявил о введении внешнего управления банком и начале санации кредитного учреждения «в рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг».

Совладельцы банка, Алексей и Дмитрий Ананьевы, признали, что из-за проблем банку пришлось обратиться к помощи государства. Сами же проблемы, по их мнению, стали следствием информатаки и «не всегда корректных действий конкурентов».



14 декабря во время большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что действия Центробанка не ведут к огосударствлению банковской системы.

«Я слышу критику в отношении ЦБ, что своими действиями ЦБ огосударствляет банковскую систему. Это не так», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что банков в России более 500, а кредитных учреждений — «еще больше». «Во-вторых, ЦБ нам всем говорит, если он что-то и забирает «под себя», то с целью последующей приватизации. Процесс будет развиваться именно в таком ключе», — заявил Путин.