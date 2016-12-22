Путин ответил на критику ЦБ за «огосударствление банковской системы»

Действия Центробанка не ведут к огосударствлению банковской системы. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.

«Я слышу критику в отношении ЦБ, что своими действиями ЦБ огосударствляет банковскую систему. Это не так», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что банков в России более 500, а кредитных учреждений — «еще больше».

«Во-вторых, ЦБ нам всем говорит, если он что-то и забирает «под себя», то с целью последующей приватизации. Процесс будет развиваться именно в таком ключе», — заявил Путин.

Банк «Открытие» и Бинбанк, входящие в топ-12 российских банков по размеру активов, проходят процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). 11 декабря ЦБ стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акция «Открытия».

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина также заявляла, что регулятор не проводит политики огосударствления банков. «Есть временные вхождения государства в капитал санируемых банков», — говорила она.