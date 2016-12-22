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В «Роснефти» отказались комментировать приговор Улюкаеву
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В «Роснефти» отказались комментировать приговор Улюкаеву
Бизнес, 14:50
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В «Роснефти» отказались комментировать приговор Улюкаеву

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в разговоре с РБК отказался от комментариев по приговору бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву.

Улюкаев назвал несправедливым вынесенный ему приговор
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«Это не наша компетенция — комментировать вердикт суда», — сказал Леонтьев. Он добавил: «Что касается доказанности вины экс-министра, Улюкаев пойман с поличным при получении взятки, поэтому доказывать там ничего особенно было не надо».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отказался от комментариев о приговоре Улюкаеву с формулировкой «Не можем комментировать решение суда».

Оглашение приговора Алексею Улюкаеву. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении от главы «Роснефти» Игоря Сечина взятки в $2 млн и приговорил экс-министра к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в однократном размере взятки — 130,4 млн руб. Кроме того, бывшего чиновника лишили права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после освобождения.

Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти». На следующий день его арестовали, а президент России Владимир Путин подписал приказ о его увольнении «в связи с утратой доверия».

Теги: «Роснефть» , Михаил Леонтьев , Алексей Улюкаев
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