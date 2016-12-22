Порошенко назвал решение ЕС по санкциям «достойным ответом Москве»

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook отреагировал на решение стран ЕС на полгода продлить санкции против России. Решение европейских лидеров Порошенко назвал «достойным ответом Москве» и поблагодарил партнеров за поддержку Украины.

«Достойный ответ Москве за невыполнение своих обязательств и четкий призыв к изменениям в политике Кремля», — написал Порошенко. Президент Украины выразил персональную благодарность за продление санкций Ангеле Меркель и Эмманюэлю Макрону. «Благодарен канцлеру Меркель и президенту Макрона, как партнерам по нормандскому формату, всем нашим друзьям в ЕС за решительную поддержку Украине и несокрушимые единство и солидарность перед агрессором», — заявил Порошенко.

Украинский лидер подчеркнул, что считает это решение принципиально важным для будущего всей Европы, поскольку «процветание нашего европейского дома зависят от восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».

Свое сообщение Порошенко сопроводил хэштегом #StopRussianAggression («Остановите агрессию России»).

Накануне, 14 декабря, на саммите лидеров европейских стран, было принято решение о продлении санкций против России. Санкции, чье действие должно было закончиться в январе 2018 года, были продлены на шесть месяцев.

Ограничительные меры ЕС в отношении России были введены в июле 2014 года в связи с конфликтом на Украине и присоединением Крыма. Они затронули российские энергетический, оборонный и финансовый секторы и ограничили компаниям с госучастием доступ к финансированию из стран Европы.