Минобрнауки выступило против продления обучения в школе до 12 лет

Минобрнауки не поддерживает идею введения 12-го класса в школе, заявили в пресс-службе ведомства. Об этом сообщает «Интерфакс».
В министерстве указали, что государственные стандарты для начального образования составляют четыре года, для основного общего — пять лет, для среднего общего — два года, с возможностью продления сроков для учащихся с ограниченными возможностями.
«Указанные сроки позволяют равномерно распределить нагрузку и освоить в полном объеме образовательную программу», — объяснили в Минобрнауки.
Кроме того, в ведомстве выступили против продления сроков летних каникул и переноса начала занятий в школе на 1 октября, так как ранее подобные инициативы не нашли поддержки ни у учителей, ни у родителей.
Депутат Госдумы от партии ЛДПР Владимир Влас 14 декабря предложил ввести 12-й класс в школе. По мнению парламентария, в течение дополнительного года школьники должны заниматься профориентацией. Кроме того, депутат предложил сместить начало учебного года на 1 октября.
Перенести начало школьных занятий депутаты Госдумы от ЛДПР предлагали также в августе. Свою инициативу они объясняли климатическими особенностями России и необходимостью «более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей». Также парламентарии предлагали передать право муниципалитетам самим назначать дату начала учебного года.