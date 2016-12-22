В Госдуме предложили добавить в школе 12-й класс

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) обратился к главе Минобрнауки Ольге Васильевой с предложением продлить обучение в школах на год. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Власова, во время обучения в 12-м классе ученики должны заниматься профориентацией. Депутат считает, что помогать с выбором профессии нужно на уровне школы.

«Ученикам сложно определить ту сферу, в которой они могут самореализоваться», — отметил он. По мнению парламентария, подростки часто ​принимают неверное решение под влиянием родителей или моды. Власов считает, что именно это является причиной того, что многие выпускники вузов работают не по той специальности, которой обучались.

Депутат также предложил сдвинуть начало учебного года на 1 октября. По его мнению, дополнительный месяц летних каникул компенсирует 12-й класс. Кроме того, родители школьников смогут брать отпуска в сентябре, что принесет положительный экономический эффект, если они будут отдыхать в России.

Сейчас полное среднее образование длится 11 лет.

В начале августа депутаты ЛДПР внесли в Госдуму проект закона, позволяющего муниципалитетам по желанию переносить начало учебного года на 1 октября. Идею они объяснили климатическими условиями России: по их мнению, сдвиг каникул позволит более эффективно распорядиться теплым временем года. В Минобрнауки ответили, что не готовы к таким новшествам. В ведомстве добавили, что вопрос уже обсуждался ранее и ни родители, ни педагоги не одобрили такое решение.