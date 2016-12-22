Строители заасфальтировали половину Крымского моста

Строители уложили 50% асфальтобетонного покрытия автомобильной части Крымского моста, заявил глава Росавтодора Роман Старовойт. Об этом сообщается на сайте агентства.

По его словам, работы по строительству автодорожного моста идут в соответствии с графиком.​ «Такой темп позволил уже в 2017 году завершить формирование монолитной плиты проезжей части под автодорогу и выполнить укладку асфальтобетонного покрытия в объеме 50% от проектного», — сказал Старовойт.

Кроме того, строители, по его словам, приступили к обустройству дорожного полотна и установке систем энергоснабжения, освещения, управления дорожным движением, а также барьерного ограждения.

​Начало укладки асфальта на автомобильной части транспортного перехода через Керченский пролив началось в июле. В середине ноября мостовые пролеты соединили остров Тузла и Тузлинскую косу. К началу декабря асфальт был уложен на протяжении 8,6 км моста. Строители также завершили сборку пролетов автодорожной части Крымского моста, соединив одну из них с аркой моста, которая находится над фарватером в Керченском проливе.

Строительство Крымского моста началось в 2015 году. Его длина должна составить 19 км, таким образом, он станет самым длинным мостом в России. Окончание строительства автодорожной части перехода намечено на ноябрь 2018 года, открытие движения по нему — на декабрь. Железнодорожный мост будет готов к июню 2019 года. Приблизительная стоимость строительства оценивается в 228,3 млрд руб.

